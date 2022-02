Francesca Sofia Novello e il suo (San) Valentino: la dedica d’amore e il countdown

Francesca Sofia Novello e il suo San Valentino all'insegna dell'amore e della gravidanza. Tutto quello che c'è da sapere.

Francesca Sofia Novello ha festeggiato il suo San Valentino 2022 all’insegna dell’amore: la modella sta per diventare mamma della prima figlia attesa con il compagno Valentino Rossi, a cui ha dedicato un romantico messaggio.

Francesca Sofia Novello: San Valentino

“Il mio Valentino”, ha scritto Francesca Sofia Novello, postando sui social una serie di scatti della sua storia d’amore con il campione con cui, presto, darà il benvenuto alla sua prima figlia. I due si sono conosciuti a Monza nel 2016 mentre lei lavorava come Ombrellina e lui era impegnato sui circuiti da corsa. La loro storia è diventata presto importante e, tra pochi giorni, la coppia potrà finalmente abbracciare la prima figlia.

Il nome della piccola resta ancora top secret ma sui social Francesca Sofia Novello ha mostrato la cameretta della piccola ai fan.

Francesca Sofia Novello: l’amore

In realtà la storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e il celebre campione ha impiegato più di un anno per decollare. A svelarlo è stato la stessa modella, che ha confessato: “Aveva chiuso una lunga relazione e aveva bisogno di tempo”, ha dichiarato, mentre il Dottore ha confermato: “Non ero pronto per qualcosa di serio.

L’ho incontrata un po’ troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un’altra storia. L’ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po’. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l’ultimatum e allora le ho detto: Ok, sono pronto”.

Lo shock per la gravidanza

Nonostante i due desiderassero da tempo una famiglia tutta loro, Valentino Rossi non ha nascosto che sarebbe stato uno shock per lui scoprire la gravidanza della fidanzata.

“Mi ha detto piangendo: “Sono incinta”. È stato uno shock, ma in senso buono. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi”, ha svelato.