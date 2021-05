Francesca Verdini in vacanza con Matteo Salvini: le acrobazie in bikini della compagna di Matteo Salvini

Francesca Verdini è in vacanza col fidanzato Matteo Salvini, e sui social ha postato uno scatto in cui ha messo in mostra il suo fisico perfetto.

Francesca Verdini e Matteo Salvini sono in vacanza in Puglia e la fidanzata dell’ex Ministro dell’Interno sui social non ha mancato di pubblicare alcuni scatti delle sue “acrobazie” in bikini.

Francesca Verdini: le acrobazie in bikini

Pur continuando a mantenere la loro “privacy” sui social – dove ancora non hanno pubblicato nessuno scatto insieme – Francesca Verdini e Matteo Salvini sono partiti per la Puglia e la fidanzata del leader della Lega ha concesso ai fan qualche scatto bollente sui social.

La figlia di Denis Verdini si è mostrata mentre faceva yoga in bikini (e in particolare durante una posizione a testa in giù) col suo fisico perfetto e scolpito. Sui social la sua foto ha presto fatto il pieno di like, e in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e il suo fisico perfetto.

Francesca Verdini e Matteo Salvini: la storia d’amore

Francesca Verdini e Matteo Salvini sono legati da circa 2 anni e a quanto pare sono più felici ed innamorati che mai. La coppia ha ben presto deciso di andare a convivere, ma per il momento i due non parlerebbero di possibili nozze o di allargare la famiglia. Ovviamente ha fatto discutere la differenza d’età tra i due (di ben 20 anni) ma finora sembra che per la coppia la questione non rappresenti un problema.

Francesca Verdini: la vita privata

Pur essendo la fidanzata di Matteo Salvini Francesca Verdini ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro storia e sulla sua vita privata. Di recente, in seguito alla diffusione di un rumor diventato sempre più insistente sulle loro presunte ed imminenti nozze, la ragazza ha dichiarato: “Non abbiamo fretta, ho 28 anni, possiamo aspettare”. Mentre rispetto al rapporto con Salvini ha confessato: “Uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia – ha detto Salvini riguardo la quarantena, che mi sono goduto come non avevo fatto nei 7 anni precedenti. Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo. Ma sono un uomo molto fortunato”.