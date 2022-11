Irene Capuano, compagna di Francesco Arca, è stata operata presso il Villa Salaria Hospital di Roma.

La modella e influencer, via social, ha annunciato di essersi sottoposta ad un delicato intervento della durata di 3 ore. Come sta?

Francesco Arca: la compagna Irene è stata operata

A distanza di qualche giorno, Irene Capuano ha annunciato ai fan di aver subito un delicato intervento. La compagna di Francesco Arca è stata ricoverata presso il Villa Salaria Hospital, dove il dottor Davide Lazzeri l’ha operata a cusa della diastasi dei muscoli retti addominali.

Questa patologia colpisce il 30% delle donne che hanno partorito e non è affatto semplice da affrontare.

Il racconto di Irene Capuano

Irene, diventata mamma di Maria Sole nel 2015 e di Brando nel 2018, soffre da tempo di diastasi dei muscoli retti addominali. Per paura, però, ha più volte rimandato l’intervento. Soltanto quando ha incontrato un medico che le ha ispirato fiducia ha deciso di accettare l’operazione. Via Instagram, la compagna di Francesco Arca ha annunciato:

“Finamente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento ‘large’ per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita. Finalmente ho preso coraggio e, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema, vi dico non abbiate paura, affidatevi ad un medico serio, umano e competente come ho fatto io e che possa tranquillizzarvi”.

Dopo l’intervento, ha ammesso che la convalescenza sarà lunga e dovrà chiedere aiuto per le faccende domestiche. Oltre alla diastasi dei muscoli retti addominali, la Capuano è stata operata anche per 3 ernie addominali.

Come sta la compagna di Francesco Arca?

Irene ha raccontato che l’operazione è durata 3 ore, ma ha sottolineato che tutto è andato per il meglio. “I primi giorni non sono una passeggiata c’è bisogno di aiuto in casa“, ha ammesso la Capuano.

Fortunatamente, lei può contare sul sostegno di Francesco che, anche via social, non ha potuto fare altro che chiamarla la sua “eroina“.