Francesco Totti, critiche sui social: "Te sei magnato le borsette di Ilary"

Francesco Totti è stato travolto da un'ondata di critiche per una sua foto apparsa sui social.

Francesco Totti: le critiche

In molti tra i fan dei social hanno trovato che l’ex campione Francesco Totti fosse visibilmente ingrassato e ovviamente non hanno mancato di farglielo notare. In uno degli ultimi scatti postati dai canali ufficiali di Francesco Totti si vede il calciatore posare difronte a un’automobile e tra i commenti allo scatto si legge: “France’, te sei magnato er capitano”, e ancora: “Te sta a veni’ er doppio mento”, “Non sembra più lui”, “Er king dell’arrosticino”.

L’ex calciatore non ha replicato ai commenti di questo tenore e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Il capodanno a Miami

Nel frattempo l’ex calciatore si starebbe godendo una meritata vacanza in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, e dei figli. La coppia è stata avvistata qualche giorno fa mentre partiva per Miami e lì avrebbero trascorso insieme il Capodanno. Nel frattempo l’ex moglie del calciatore, Ilary Blasi, si è mostrata mentre si trovava a Bangkok, dove avrebbe trascorso il Capodanno insieme alla sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Dopo la loro separazione Totti e Ilary hanno preferito mantenere il silenzio sulle motivazioni che li avrebbero spinti a prendere strade separate dopo 20 anni insieme e in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più in merito alla questione.