Francesco Totti e Ilary Blasi arrivano in tribunale in momenti diversi per non incontrarsi

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono confrontati davanti ad un giudice in un’aula di tribunale per raccontare le loro verità riguardo il furto di Rolex e borse. La seconda udienza del processo si è svolta venerdì 11 novembre al Tribunale civile di Roma. Né loro né i loro avvocati hanno rilasciato dichiarazioni. I due sono arrivati in momenti diversi. Ilary Blasi è arrivata per prima, a bordo di una Bmw, con indosso un tailleur scuro e gli occhiali da sole, accompagnata dalla sorella.

Francesco Totti è arrivato alla guida della sua Smart. Ha abbassato leggermente il parasole della macchina, nel tentativo di passare inosservato agli sguardi più indiscreti.

Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno raggiunto un accordo

Ilary è stata accompagnata dagli avvocati Pompilia Rossi e Alessandro Simeone, mentre Francesco Totti solo da Antonio Conte. Recentemente l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che era riuscita a trovare un accordo per la separazione consensuale, si è fatta indietro.

L’accordo sarebbe stato respinto proprio da Francesco Totti. “È venuto meno l’obiettivo del mio mandato. Nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione, e quindi il riferimento a presunti rifiuti di Totti, o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere” ha spiegato Conte.