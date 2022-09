Francesco Totti e Noemi a Sabaudia insieme durante un bagno in mare: il video su TikTok è virale.

Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere un video apparso su TikTok che immortalerebbe Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due appaiono insieme a Sabaudia, mentre si concedono un bagno in mare. Si tratta davvero del Capitano e della nuova fiamma?

Totti e Noemi a Sabaudia: il video

Francesco Totti e Noemi Bocchi, stando a quanto sostengono i beninformati, sarebbero una coppia da settembre/ottobre del 2021. I due, però, non sono mai usciti allo scoperto, anche perché il Capitano e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione solo ad inizio estate 2022. Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere un video apparso su TikTok. Un utente sostiene di aver immortalato Totti e Noemi a Sabaudia, mentre si fanno un bagno in mare.

Il video di Totti e Noemi è virale

Nel video diventato virale in un lampo si vedono due persone che somigliano molto a Totti e Noemi. Colui che gira il filmato, però, è in spiaggia, mentre i soggetti ripresi sono in mare. E’ per questo che le figure non sono facilmente riconoscibili. “Lo vedi Totti con quella nuova? Sta là oh“, esclama l’utente che ha immortalato la scena.

Si tratta davvero di Totti e Bocchi?

E’ bene sottolineare che non possiamo affermare con certezza che le due persone in video siano davvero Francesco e la Bocchi. La somiglianza c’è, ma considerando la distanza potrebbero essere tranquillamente due bagnanti comuni che, per conformazione fisica, ricordano Totti e Noemi. Non a caso, tra i commenti arrivati al filmato TikTok si legge: “Se, va bene: adesso vedono Totti ovunque…” oppure “Non è lui” o ancora “Se fosse Totti la spiaggia sarebbe piena di fotografi visto che aspettano con ansia una foto“.