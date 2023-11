Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno messo fine al loro matrimonio, i riflettori sono puntati sulla loro vita sentimentale. Nelle ultime ore, sembra che il Capitano, oltre a Noemi Bocchi, abbia una nuova fiamma.

Francesco Totti ha una nuova fiamma

Dopo la fine dell’unione con Ilary Blasi, durata oltre 20 anni, Francesco Totti ha ritrovato l’amore con Noemi Bocchi. L’ex moglie è felice tra le braccia di Bastian Muller, mentre lui ha preferito continuare a ‘giocare in casa’. Nelle ultime ore, il Capitano è volato in Giappone per le riprese di un documentario ed è stato pizzicato con una “nuova fiamma“.

Chi è la nuova fiamma di Francesco Totti?

Ad immortalare Francesco con la nuova fiamma è stato l’influencer Kenji Fera che lo ha ripreso a bordo di una Aston Martin DB11. L’auto, a dir poco spettacolare, l’ha trasportato sul set. Al suo fianco c’era Noemi, ma i fan hanno notato che lo sguardo di Totti era solo per la nuova fiamma. Chi è? Ovviamente la macchina “inglese” che da sempre è associata a James Bond.

Francesco Totti impazzito per l’Aston Martin

L’Aston Martin DB11, prodotta dal 2016 fino al 2023, è una delle coupé più amate dello storico marchio inglese. Al momento, non è chiaro se Francesco sia proprietario della “nuova fiamma” oppure se la stessa sia stata messa a disposizione dalla produzione. Quanto costa? Il prezzo parte da 210 mila euro.