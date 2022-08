Francesco Totti partecipa al torneo di padel, ma fa una richiesta particolare agli organizzatori.

L’annuncio della separazione da Ilary Blasi ha sconvolto l’estate di Francesco Totti. Il Capitano sta cercando in tutti i modi di fuggire dai paparazzi, ma ha accettato di partecipare ad un torneo di padel. Ovviamente, ha fatto una richiesta ben precisa agli organizzatori.

Dopo l’annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno avuto comportamenti opposti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è fuggita prima in Tanzania con i figli, poi è sbarcata nella sua Sabaudia e adesso si sta godendo qualche giorno di relax nel paese marchigiano della nonna. Il Capitano, invece, è sparito dalla circolazione, cercando di dare nell’occhio il meno possibile. I suoi social, a differenza di quelli dell’ex moglie, tacciono.

Francesco ha deciso di trascorrere l’estate come una specie di fantasma, ma nelle ultime ore ha deciso di accettare l’invito per partecipare ad un torneo di padel. Ovviamente, ha fatto una richiesta precisa agli organizzatori.

Il portale Pipol Gossip scrive:

“In questi giorni Francesco Totti che ha scelto il basso profilo ha accettato un solo invito: quello dell’amico Gigi Di Biagio, ex calciatore, per partecipare a un torneo di padel. Ma con una richiesta: no giornalisti, no tv“.