Francia, in arrivo il "bonus rammendo" per frenare gli sprechi

In Francia è in arrivo il “bonus rammendo”: servirà a frenare lo spreco di oltre 700mila tonnellate di vestiti buttati via ogni anno nel Paese.

Che cos’è il bonus rammendo che arriverà in Francia

In Francia, a partire da ottobre, arriverà un bonus per incoraggiare le persone a far riparare i propri vestiti e le proprie scarpe anziché gettarli via. L’iniziativa è finalizzata a ridurre le 700mila tonnellate di vestiti buttati via dai francesi ogni anno. Una soluzione dal doppio risvolto, almeno sulla carta: ecologico e di sostegno agli artigiani che effettuano riparazioni.

L’ha reso noto il segretario di Stato per l’ecologia, Berangere Couillard, che ha invitato «tutti i laboratori di cucito e i calzolai ad aderire al sistema», che sarà etichettato dall’organizzazione ecologica Refashion. In base al sistema, i clienti potranno richiedere 7 euro per la sostituzione di un tacco e dai 10 ai 25 euro per la riparazione di abiti, attingendo a un fondo di 154 milioni di euro istituito per il periodo 2023-2028.

L’indagine di Refashion e la riforma tessile

Secondo Refashion, che è stato incaricato dal governo di supportare un’industria più sostenibile, nel 2022 sono stati immessi sul mercato circa 3,3 miliardi di capi tra abbigliamento, scarpe e biancheria per la casa.

L’aiuto fa parte di una vasta riforma del settore tessile, una delle industrie più inquinanti del pianeta, avviata dal governo francese dalla fine del 2022. Tra i suoi obiettivi c’è quello di obbligare i marchi a una maggiore tracciabilità e di sostenere finanziariamente le organizzazioni specializzate nel riutilizzo e nel riciclo degli indumenti.