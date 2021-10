Francia, involucri di plastica vietati da gennaio 2022 per la maggior parte di frutta e verdura

Dall'inizio del 2022, in Francia gran parte di frutta e verdura non potrà più essere venduta in imballaggi di plastica.

Dall’inizio del 2022 in Francia molta frutta e verdura non potrà più essere venduta in imballaggi di plastica, che saranno però permessi fino al 2026 per i prodotti più delicati, per esempio i frutti di bosco. La notizia è stata comunicata dal ministro dell’Ambiente francese, Élisabeth Borne.

In Francia attualmente il 37% della frutta e verdura è venduto confezionato.

Francia, involucri di plastica vietati da gennaio 2022 per frutta e verdura: pubblicata la lista completa dei prodotti

Tra i frutti che non saranno più imballati nella plastica ci sono per esempio mele, pere, arance, limoni, meloni e ananas, mentre tra le verdure che riceverrano lo stesso trattamento si trovano, tra gli altri, porri, zucchine, melanzane, peperoni, cetrioli, patate, carote, pomodori e ortaggi con radice.

La lista completa dei prodotti è stata pubblicata sul settimanale Le journal du dimanche.

Francia, involucri di plastica vietati da gennaio 2022 per frutta e verdura: messa in atto una legge del 2020

La misura che sarà introdotta nel gennaio del 2022 riguarda una trentina di prodotti. Secondo il governo francese, permetterà di evitare un miliardo d’imballaggi di plastica inutili ogni anno. Il provvedimento mette in atto una legge del 2020, che a sua volta ha recepito una serie di misure dettate dall’Unione europea, ed è parte di un piano più ampio che la Francia ha adottato per eliminare la plastica.

Francia, involucri di plastica vietati da gennaio 2022 per frutta e verdura: l’ampio piano del Paese per eliminare il materiale

In Francia, infatti, dal 2021 sono vietati le cannucce, i bicchieri e le posate di plastica, così come le scatole da asporto in polistirolo. Inoltre, gli spazi pubblici saranno dotati di fontane, in modo da ridurre l’uso delle bottiglie di plastica, i libri e il materiale pubblicitario dovranno essere spediti senza involucri di plastica e i fast food non potranno più dare giocatoli di plastica gratuiti.

Infine, dal 2023 nel Paese le stoviglie usa e getta saranno vietate nei ristoranti per i pasti consumati sul posto.

