In Francia, non è più obbligatorio stampare gli scontrini. I clienti, però, potranno avere il documento cartaceo su richiesta.

La Francia mette in campo una nuova svolta Green: nel Paese, non è più obbligatorio stampare gli scontrini. La decisione, a fronte della sua natura ecologica, non si è salvata dal ricevere critiche.

Dal 1° agosto 2023, i commercianti francesi non devono più rispettare l’obbligo di stampare gli scontrini fiscali. La decisione, che riguarda anche le ricevute dei pagamenti effettuati con carta di credito, è stata presa per questioni ecologiche. L’iniziativa francese, nonostante la sua matrice Green, è finita nel mirino delle polemiche.

L’associazione dei consumatori UFC-Que Choisir, ad esempio, ha osservato che in molte famiglie gli scontrini sono uno strumento fondamentale per gestire il bilancio familiare e rappresentano anche un modo efficace per controllare con precisione gli importi pagati.

Polemiche e svolta Green

Le polemiche, tuttavia, sembrerebbero essere alquanto infondate poiché i clienti potranno ricevere gli scontrini cartacei su richiesta, qualora ne avessero bisogno. Inoltre, per alcuni esercizi, la stampa rimarrà obbligatoria. È il caso di ristoranti, parrucchieri e hotel. Da questo punto di vista, il Governo francese ha precisato che la misura non dispone il divieto di stampa degli scontrini ma “la possibilità da parte del consumatore di rifiutarla”.

In Francia, ogni anno, vengono stampati circa 12,5 miliardi di scontrini che equivalgono a 150mila tonnellate di cartaottenute dall’abbattimento di 25 milioni di alberi e dal consumo di 18 miliardi di litri di acqua. Sono le cifre comunicate dallo stesso esecutivo di Parigi.