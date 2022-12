Francia, oligarca russo perde la vita cadendo dalle scale

L’oligarca russo Dmitry Zelenov (50 anni) è misteriosamente morto ad Antibes, in Francia.

L’uomo sarebbe caduto accidentalmente dalle scale della sua abitazione. L’episodio è accaduto lo scorso 9 dicembre. L’uomo d’affari era contro l’invasione in Ucraina. Si tratta dell’ennesima vittima di sparizioni e morti di diversi magnati russi contrari agli attacchi di Mosca nei confronti del popolo ucraino. Zelenov è stato il co-fondatore della società immbiliare Don-Stroy. Secondo le ricostruzioni da parte degli inquirenti francesi, l’uomo durante la caduta avrebbe sbattuto la testa contro una ringhiera dopo una cena in compagnia di amici.

Intervenuti gli operatori medico-sanitari che hanno portato Zelenov in ospedale.

Morto oligarca russa: le sue condizioni erano gravi

Zelenov ha trascorso l’ultima notte della sua vita in gravi condizioni in terapia intensiva. Le forze dell’ordine locali hanno poi riferito, la mattina dopo, che il 50enne fosse morto. È stata l’agenzia russa Bata a riportare la notizia, precisando come l’oligarca era stato precedentemente operato per alcuni problemi al cuore.

Era a capo di un importante gruppo immobiliare

Più di una volta Zelenov si era schierato contro l’invasione della Russia in Ucraina. La vittima era uno dei titolari del gruppo edilizio e immobiliare Don-Stroy, una delle società russe più importanti in tali settori. Come informa Open, Don-Stroy fu la prima società a costruire complessi residenziali d’elite a Mosca.