Franco Terlizzi arrestato: è il prestanome del figlio di un boss

L'ex pugile e naufrago Franco Terlizzi è stato arrestato a Milano: è il prestanome del figlio di un boss.

Franco Terlizzi, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e padre dell’ex gieffino Michael, è stato arrestato insieme ad altre 12 persone. Sembra che l’uomo sia il prestanome del figlio di un boss dell’ndrangheta.

Franco Terlizzi arrestato

Nel corso della mattina di martedì 6 settembre 2022 i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno messo a segno un’operazione contro l’ndrangheta che ha portato all’arresto di tredici persone.

Tra queste c’è anche Franco Terlizzi, ex pugile diventato famoso per aver partecipato all’Isola dei Famosi.

Le accuse rivolte a Franco Terlizzi

Stando a quanto riportano i maggiori quotidiani, Terlizzi è stato arrestato perché individuato come prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Franco, attualmente pr della discoteca Hollywood di Milano, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. Neanche suo figlio Michael, diventato popolare per aver partecipato al GF Vip, si è espresso in merito all’arresto del padre.

Il blitz contro l’ndrangheta

Oltre all’arresto di tredici persone, i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato due attività fuori Milano – una carrozzeria e un negozio di articoli sportivi – e hanno individuato un traffico di armi. Per ora, la famiglia Terlizzi è chiusa nel silenzio.