Freddi Greco abbraccia il telecronista licenziato perché "razzista" e spiega: "Può capitare a tutti di sbagliare: succede anche a me in campo"

Pace fatta e gesto di grande nobiltà, con Freddi Greco che alla fine abbraccia il telecronista licenziato perché “razzista”.

Lui, Stefano Carta gli aveva dato del “negro” durante la partita di serie C fra Trento a Vicenza ma Freddi Greco lo ha voluto conoscere ed ha di fatto chiuso il caso di una telecronaca quanto meno infelice.

Freddi Greco abbraccia il “razzista”

Il centrocampista del Vicenza classe 2001 era stato chiamato per tre volte “negro” ma in queste ore ha pubblicato una foto su Instagram in cui abbraccia il telecronista, licenziato dopo quella clamorosa e indelicata gaffe.

Ha scritto Freddi: “Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome”.

La storia e la foto con Stefano Carta

E ancora, a chiosa dello spirito salace dell’ex granata: “Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un’altra nostra partita. Ora testa a domani, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso”.

Per quell’episodio avvenuto al 12′ del primo tempo era scattato quello che da alcuni media era stato definito un “errore nella denominazione, non un insulto razzista come è chiaro ascoltando il video”.