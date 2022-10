Friedman contro La Russa e Fontana: “Nessuna priorità alla competenza”

Friedman contro La Russa e Fontana: "Attraversiamo un momento di recessione, quindi in questo periodo i soldi europei sono fondamentali"

Ospite de L’Aria Che Tira su La7 Alan Friedman va dritto contro Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana: “Nessuna priorità alla competenza“. L’invito del giornalista a Giorgia Meloni a seguire la strada di Mario Draghi ha fatto massa critica con il giudizio di insufficienza sui presidenti di Senato e Camera.

“Giorgia Meloni segua la strada di Mario Draghi”.

“Prendere i 200 miliardi dell’Ue”

“Bisogna prendere i 200 miliardi europei e l’unico modo è andare avanti con la politica di Draghi legata al Pnrr“. Poi Friedman ha analizzato la situazione attuale: “Stiamo attraversando un momento di recessione, quindi in questo periodo i soldi europei sono fondamentali, sono ossigeno per l’economia italiana”. E ancora: “Meloni e il suo governo siano responsabili, seri, di alta competenza per riuscire a raggiungere una credibilità internazionale uguale a quella di Draghi”.

Friedman contro La Russa e Fontana

Poi l’affondo sul valore della “competenza” da parte di Friedman: “I segni finora non sono così promettenti“. Il tema svelato dalla chiacchierata con la Merlino è alle nomine di Camera e Senato di Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa alla presidenza. Lì, come spiega Libero, Friedman punta il dito: “Questo dimostra che la priorità non è la competenza, ma l’ideologia di destra“.