Friggitrice ad aria: ricette e usi

Ci sono elettrodomestici che possono essere molto utili e agevolare le normali faccende e preparazioni di cibi. Uno di quelli maggiormente usati è la friggitrice ad aria che consente di preparare diversi piatti e cibi in modo salutare e leggero. Scopriamo i modelli da comprare e i piatti da preparare in poco tempo.

Friggitrice ad aria

Un elettrodomestico diventato molto importante negli ultimi anni in cucina proprio per la sua capacità di cuocere gli alimenti in modo sano e leggero. La friggitrice ad aria permette di cuocere le pietanze con pochissimo olio, al limite un cucchiaino, senza che perdano croccantezza, qualità oppure sapore.

Un metodo di cottura assolutamente salutare e adatto a tutti, anche a coloro che stanno seguendo un regime dimagrante. Come si intuisce dal nome, è un prodotto che sfrutta il sistema di riscaldamento ad aria ad alta velocità che circola all’interno dell’apparecchio in modo da creare un ambiente caldo e secco per le varie pietanze che si vuole preparare.

In questo modo è possibile ottenere dei cibi che siano croccanti e dorati all’esterno ma anche succosi e morbidi all’interno proprio come fosse una frittura. A differenza del forno ventilato che usa il calore per cuocere gli alimenti, la friggitrice ad aria si basa su una combinazione di calore radiante e corrente d’aria per avere alimenti pronti e buoni da gustare.

Con il calore radiante e la corrente d’aria si ottengono cibi croccanti che non perdono il loro sapore. Sono alimenti leggeri e ipocalorici, oltre a essere molto gustosi da consumare. rispetto al forno ventilato, ha poi un consumo minore.

Friggitrice ad aria: cosa cucinare

Con un elettrodomestico come la friggitrice ad aria è possibile cucinare tantissimi piatti e provare nuove ricette. Per coloro che vogliono sperimentare piatti sani e gustosi è sicuramente l’elettrodomestico da avere nella propria cucina. Un prodotto molto semplice con cui preparare ottimi piatti senza olio e burro.

Un metodo molto rapido con cui preparare tantissime fritture croccanti e dorate. Con un modello del genere è possibile non solo friggere, ma anche grigliare e arrostire portando in tavola piatti che siano gustosi e sani, oltre che saporiti e leggeri. Si può cuocere di tutto: dal pesce alle verdure sino alla carne.

Inoltre, non mancano le carni, i lievitati e anche i dolci. Ci sono però delle eccezioni perché per esempio non è possibile consumare e cuocere nella friggitrice ad aria alimenti come pasta, riso e cereali che solitamente si tende a consumare ogni giorno. Si possono preparare panini, funghi, ma anche toast e popcorn per le serate di cinema con gli amici.

Friggitrice ad aria Amazon

Un elettrodomestico disponibile in varie capacità e con diverse funzioni sull’e-commerce di Amazon dove è possibile trovare promozioni e offerte da non perdere. La classifica qui sotto mostra i tre modelli migliori di friggitrice ad aria scelte tra le più efficaci secondo i consumatori con una descrizione di ogni prodotto.

1)Ardes friggitrice ad aria

Un modello che permette una cottura sana e rapida oltre che uniforme e ben omogenea. sfrutta la tecnologia Rapid Air in modo da friggere rapidamente. Dotata di pannello di controllo, maniglia antiscottatura e piedini antiscivolo. Molto comoda da usare, oltre a essere facile da pulire. Un modello da 5 litri con timer da 60 minuti.

2)Tristar friggitrice ad aria digitale

Una friggitrice ad aria dalla capacità di 10 litri dotata di cestello e con una potenza da 1800 watt. Dispone di ben 10 programmi selezionati in modo da garantire ottimi risultati di cottura. Ha un pannello di controllo moderno e si distingue per un design elegante. Dotata di cestello, maniglie, ma anche manico e vassoio per le briciole.

3)Euary friggitrice ad aria calda

Un modello con schermo a led dal design smussato. Lo schermo a led permette di controllare il livello di cottura dei cibi. Ha varie funzioni e grazie a un semplice tocco è possibile impostare la temperatura. Incluso anche un libro di cucina con diverse ricette in modo da mangiare cibi sani che riscalda in modo uniforme.

