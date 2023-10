Frosinone, sposi scappano in Germania e non pagano banchetto nuziale: sono ri...

Frosinone, sposi scappano in Germania e non pagano banchetto nuziale: sono ri...

Lo sposo, secondo gli accordi, sarebbe dovuto passare per saldare il conto

Due neosposi sono fuggiti in Germania senza pagare il banchetto nuziale per 70 invitati. Il ricevimento si è svolto a Frosinone, tra Veroli e Boville Ernica, in un tipico locale della Ciociaria.

Il conto ammonterebbe a più di 8mila euro che, secondo gli accordi, lo sposo avrebbe dovuto saldare qualche giorno dopo.

Leggi anche: Tragico incidente in moto a Castellammare di Stabia: morto 59enne, moglie in gravi condizioni

L’acconto iniziale

I due sposi, lui piccolo imprenditore edile di 40 anni di Ferentino mentre lei 25 anni polacca ma da tempo residente a Roma, avevano dato al proprietario del locale un acconto di qualche centinaia di euro, proposto dal padre dello sposo, per poi saldare il conto qualche giorno dopo le nozze.

Il giorno pattuito per il pagamento però lo sposo non si è presentato e non ha risposto alle numerose chiamate fatte dal proprietario del ristorante che, dopo alcune ricerche, ha scoperto che dal giorno successivo al matrimonio nessuno aveva avuto più notizie della coppia.

La scoperta della fuga in Germania

Una volta capita la truffa, il proprietario del locale ha denunciato il tutto ai carabinieri e adesso i due neosposi sono ricercati per insolvenza fraudolenta.

I movimenti della coppia sono stati ricostruiti in poco tempo, anche grazie al supporto del Reparto operativo di Frosinone, ed è risultato che i due avevano passato la frontiera di Fiumicino il giorno dopo le nozze.

Gli sposi, insieme ai genitori dello sposo che li avevano accompagnati per prendere gli accordi con il ristorante, sono atterrati in Germania, a Francoforte e ancora non sono stati arrestati.

Leggi anche: Donna partorisce sul volo Dubai-Maplensa: dubbi su come sia stato concesso alla donna di salire sul volo