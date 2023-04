Surreale vicenda in un paese della provincia di Frosinone, tre figli da tre dipendenti diverse ma non ne riconosce nessuno

Chi avrebbe mai pensato che dopo un tale numero di “chiamate in responsabilità” lui si tirasse indietro? Ebbene, in provincia di Frosinone un uomo avrebbe avuto tre figli da tre dipendenti diverse, tuttavia non ne riconosce nessuno, l’ipotesi è diventata una vicenda tutta da chiarire raccontata da il Corriere della Sera. Premessa: fin quando la vicenda non verrà eventualmente asseverata in un’aula di tribunale quella che segue è una possibile ricostruzione e non realtà empirica.

Tre figli da tre dipendenti diverse

Il dato raccontato dai media è che l’uomo in pochi mesi avrebbe avuto tre figli con tre lavoratrici dipendenti diverse, solo che in nessuna delle circostanze ha voluto riconoscere il presunto frutto della sua “foga”. E da quando la vicenda è stata resta nota in provincia di Frosinone la stessa è diventata una mezza strenna social. L’uomo sarebbe un imprenditore che in dieci mesi avrebbe avuto relazioni con tre sue collaboratrici, tutte nel frattempo diventate mamme o che sono in procinto di diventarlo.

Prima relazione e rifiuto del test Dna

A febbraio 2022 l’uomo e una sua dipendente si conoscono e lei resta incinta, poi si lasciano. Lui però non paga gli alimenti e non fa il test del Dna. Tutto lì? No, perché intanto avrebbe avviato una nuova relazione con un’altra collaboratrice, che resta incinta anche lei. Leggo spiega che “i due bambini arrivano a distanza di pochi mesi: uno è nato a gennaio, l’altro nascerà a giugno”. E la relazione due? Finita anche quella, solo che l’uomo ne avvia una terza e la donna è attualmente incinta e dovrebbe partorire a ottobre. In corso c’è una battaglia legale avviata dalla prima donna.