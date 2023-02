Tragedia nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Un operaio è morto e uno è rimasto ustionato per una fuga di gas.

Fuga di gas nel Terzo Valico: un operaio morto e uno gravemente ustionato

Terribile tragedia nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Intorno all’una di notte, due operai sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro.

Uno dei due, trasfertista siciliano di 33 anni, è deceduto a causa delle ustioni riportate. L’altro operaio è stato trasportato all’ospedale di Novi Ligure, con gravi ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due operai lavoravano per la ditta Seli Overseas, del gruppo WeBuild.

Tra le prime ipotesi, quella di una fiammata dovuta ad una fuga di gas mentre stavano lavorando.

In un primo momento si è parlato anche di un’esplosione. Gli operai si trovavano nel tunnel di accesso alla grande opera per dei lavori di consolidamento della galleria. Probabilmente una scintilla partita dal macchinario potrebbe aver innescato il gas naturale, monitorato da apposite apparecchiature. I carabinieri di Voltaggio e i colleghi di Novi Ligure stanno indagando per fare chiarezza su quanto accaduto.