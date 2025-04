Funerali di Papa Bergoglio, i look delle autorità: dalla premier Meloni in t...

Dagli abiti scuri eleganti all’assenza di gioielli, i Capi di Stato hanno rispettato le regole per l’abbigliamento dei funerali.

Questa mattina, sabato 26 aprile, si sono celebrati i funerali di Papa Bergoglio, con la partecipazione di circa 250 mila persone in Piazza San Pietro, 166 tra capi di Stato e delegazioni internazionali. Ma quali erano i look delle autorità? Dalla premier Meloni a Trump e la first lady Melania.

Funerali di Bergoglio, i look delle autorità presenti: da Giorgia Meloni a Donald Trump

I funerali sono sempre un momento solenne in cui bisogna rispettare i protocolli e regole rigide, anche in fatto di look. Nonostante Papa Francesco abbia voluto la semplificazione dell’iter della cerimonia, restano protocolli ferrei da seguire.

I primi a doverli rispettare sono, oltre alle alte cariche della Chiesa, gli organi ufficiali di stati e monarchie che nei cinque giorni di lutto indetti in Italia hanno inviato alla Santa Sede messaggi di cordoglio e hanno preso parte al funerale.

Ecco dunque i look scelti dalle autorità presenti alla celebre cerimonia, dalla premier Giorgia Meloni al presidente Usa Donald Trump con la first lady Melania, al presidente ucraino Zelensky.

Look in black per Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni

La maggioranza ha optato per un look sobrio e autorevole, scegliendo un total black. Tra i primi ad apparire c’è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Anche lei ha scelto il black, segno di lutto e di rispetto per il defunto, avvolta in un tailleur nero con giacca doppio petto senza rever con bottoni dorati.

Come la von der Leyen, anche la premier italiana Giorgia Meloni ha scelto il nero, con un completo total black molto semplice ed elegante, con collo coperto e capelli raccolti.

Sergio Mattarella in black e white

Per la delegazione italiana presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha scelto di indossare un completo nero ma spezzato da una camicia bianca. Accanto al presidente, sua figlia Laura, che ha indossato una gonna nera all’altezza delle ginocchia, ai piedi décolleté con collant neri, ma nessun accessorio, solo una mantiglia ricamata sul capo.

Emmanuel Macron in total black

Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini: per il primo un completo blu navy mentre per il secondo un completo nero.

Tra gli altri premier europei anche Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, entrambi in un elegante total black. Non mancano all’appello le monarchie, che vedono la presenza di Re Felipe di Spagna con la moglie Letizia, entrambi rispettosi del dress code.

L’outfit di Letizia completamente nero è illuminato da una spilla che fa parte delle joyas de pasar, una collezione di gioielli che passa di regina in regina. E poi il cimelio composto da una perla grigia circondata da diamanti da cui pende una perla a forma di pera.

Charlène e Alberto di Monaco

Charlène ha indossato un abito nero molto sobrio e ha coperto il capo con un lungo velo nero. Tra le mani stringe una borsa Prada. Alberto, come già Felipe e Philippe, ha preferito un completo tutto nero.

Royal Family e il presidente Zelensky

Per l’Inghilterra è giunta la Royal Family rappresentata dal principe William che ha indossato un completo blu scuro e il primo ministro Keir Starmer.

Non era sicura invece la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi apparso alla fine alle esequie papali in un look più informale, giacca sportiva nera da cui compare il colletto abbottonato di una camicia dello stesso colore.

Donald Trump e Melania

C’era grande attesa anche per il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania, atterrati ieri sera a Roma. Per l’occasione hanno indossato: Trump un completo con cravatta blu scuro mentre lei un tailleur con gonna e mantiglia in testa. Il blu infatti, insieme al grigio, è consentito dal cerimoniale.

Infine, d’oltreoceano, il presidente argentino Javier Milei, invece, aveva un completo nero, mentre il premier brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva uno simile ma grigio.