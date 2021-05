Funivia Mottarone, inizia il risveglio del piccolo Eitan ma la prognosi resta riservata

Sono iniziate le operazioni di risveglio dal coma farmacologico per il piccolo Eitan, unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone.

È iniziato nella mattinata del 25 mattino il risveglio dal coma farmacologico per il piccolo Eitan, il bambino di cinque anni unico sopravvissuto dell’incidente della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita i genitori, i nonni e altre 10 persone.

Al momento il bambino è ricoverato presso l’ospedale Regina Margherita di Torino, dove nonostante le numerose fratture le sue condizioni sembrerebbero essere stabili. Secondo i medici il piccolo non avrebbe subito danni cerebrali o al midollo anche grazie alla protezione fornitagli dal corpo del padre, che gli ha fatto da scudo durante la caduta di ottanta metri della cabina della funivia.

Funivia Mottarone, inizia il risveglio del piccolo Eitan

Come precisato tuttavia dai medici dell’ospedale, la prognosi del piccolo Eitan continua a restare riservata.

Nel parlare con i giornalisti, il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, ha spiegato che il bambino: “Ha passato una notte tranquilla, l’equipe medica ha iniziato in mattinata l’iter per il risveglio riducendo progressivamente i farmaci somministrati”.

Al momento ad assistere il piccolo in ospedale ci sono la zia e i nonni paterni, che hanno chiesto il massimo riserbo sulle condizioni di Eitan.

È stata proprio la zia – sorella del padre – a raccontare gli attimi in cui è venuta a conoscenza della tragedia in cui era morto il fratello e la cognata: “Ho saputo cosa era successo dai messaggi su Whatsapp. In tanti mi hanno scritto “mi dispiace” e non capivo perché. Ho chiamato mio fratello, ma non mi ha risposto. Neppure mia cognata aveva il telefono acceso. Allora ho chiamato le persone che mi avevano contattata su Whatsapp per spiegare che non sapevo perché mi scrivessero quelle cose. Due ore dopo abbiamo ricevuto la notizia dai carabinieri. Mio nipote era vivo e ne ero sicura perché il suo nome non appariva nell’elenco delle vittime”.

Funivia Mottarone, Eitan salvato dall’abbraccio del padre

Stando a quanto dichiarato dai medici dell’ospedale inoltre, il bambino potrebbe essersi dalvato anche grazie all’abbraccio del padre, che lo ha protetto dall’impatto della cabina al suolo dopo il volo di ottanta metri: “È nulla di più di un’ipotesi ma è probabile che il padre di corporatura robusta lo abbia protetto, del resto qualsiasi padre per istinto sarebbe portato a fare così”.