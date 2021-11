Furgone va a fuoco, conducente e passeggero si gettano in strada a Minerbe: c’è un morto

Una tragedia quella accaduta il 20 novembre 2021 a Minerbe, qui un uomo di 37 anni è morto dopo un incidente, il furgone che guidava ha preso fuoco

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nella prima mattinata di sabato 20 novembre 2021 a Minerbe, cittadina di poco più di quattromila abitanti in provincia di Verona, è qui che si è verificato un terribile incidente che ha spezzato la vita di un giovane uomo di appena 37 anni.

Incidente a Minerbe: furgone va a fuoco, morto il conducente del mezzo

Erano circa le ore 7:40 di sabato 20 novembre 2021, quando due persone si trovavano a bordo di un furgone Fiat Ducato, uno in qualità di conducente e un altro in qualità di passeggero, i due percorrevano la via Nazionale di Minerbe e si dirigevano verso Legnago.

Tutto sembrava procedere normalmente, quando all’improvviso un incendio nel vano motore ha provocato il rapido propagarsi delle fiamme anche all’interno del veicolo dove si trovavano i due sfortunati protagonisti di questa vicenda, motivo per cui nel disperato tentativo di mettersi in salvo, i due uomini si sono gettati dal furgone su strada, purtroppo però il conducente è stato investito e ucciso da un’auto che passava da lì, una tragedia nella tragedia.

Incidente a Minerbe, furgone va a fuoco: inutili i soccorsi per il conducente

Il passeggero del furgone, che si è completamente incendiato nella mattinata del 20 novembre 2021 a Minerbe, è rimasto quasi illeso, per lui solo alcune lesioni ma nessun rischio per la sua vita, sorte peggiore è spettata al conducente del mezzo, l’uomo di 37 anni nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme si è gettato sull’asfalto e qui è stato investito in modo fatale da un’autovettura che sopraggiungeva sul posto in quell’esatto istante.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 37enne, ma purtroppo ogni tentativo operato è stato vano, il giovane non ce l’ha fatta.

Minerbe, furgone va a fuoco e il conducente muore: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 intervenuti per prestare soccorso al passeggero e al conducente del furgone andato a fuoco a Minerbe, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Le Forze dell’Ordine dopo aver eseguito i rilievi di rito sul posto, si stanno adesso occupando di indagare sulla vicenda, al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro che ha spezzato la vita dell’uomo di 37 anni che si trovava alla guida del furgone.