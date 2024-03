La Premier Giorgia Meloni ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo al clima politico attuale, dichiarando “Perché parte di questo clima dipende dal fatto che c’è la necessità di attaccare la sottoscritta e questo governo”.

G7 in Italia, Premier Meloni: “Brutto clima, sono preoccupata”

In un incontro con i sindacati di polizia, ha espresso la sua inquietudine per il tono critico nei confronti del suo governo, ritenendo che ciò influenzi negativamente il contesto politico, soprattutto in un anno cruciale in cui l’Italia detiene la presidenza del G7.

La premier G. Meloni ha evidenziato la necessità di affrontare il rischio di scontri durante eventi internazionali come il G7, sottolineando che questo potrebbe danneggiare la credibilità dell’Italia a livello globale. Ha attribuito la crescente tensione a “opinion maker” che, secondo la premier, stanno fornendo “cattivi insegnamenti” ai giovani.

G7 in Italia, Premier Meloni: “Brutto clima, sono preoccupata”

La sua preoccupazione principale è rivolta a una mentalità che sembra giustificare la violazione delle regole, un atteggiamento che intende contrastare, affermando la volontà di garantire il diritto di manifestare nel rispetto delle norme.

La presidente del Consiglio ha quindi chiesto ai rappresentanti sindacali di contribuire con idee e proposte per migliorare la gestione dell’ordine pubblico. Riconoscendo l’importanza della partecipazione attiva di chi opera sul campo, Meloni ha sottolineato l’obiettivo del governo di ascoltare e implementare soluzioni concrete per preservare l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni. Resta da vedere come si svilupperanno le iniziative proposte e se contribuiranno a mitigare le tensioni nel contesto politico italiano.