Un momento di intensa emozione

Durante il Primafestival, Gabriele Corsi ha vissuto un momento di profonda commozione mentre intervistava Simone Cristicchi, il quale parteciperà al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Quando sarai piccola”. Questa canzone affronta il delicato tema della cura dei genitori anziani, un argomento che tocca le corde più sensibili di molti. Corsi, mentre poneva domande all’artista, è stato sopraffatto dalle emozioni, lasciandosi andare a un pianto sincero e doloroso.

La canzone e la sua origine

Simone Cristicchi ha spiegato che il suo brano nasce da esperienze personali legate alla malattia della madre. “Nasce da un fatto privato che mi accade quotidianamente con la mia mamma”, ha dichiarato. La canzone, pur essendo un racconto intimo, si rivela universale: quando i genitori invecchiano, tornano a essere un po’ bambini e necessitano di cure e attenzioni. Questo processo di inversione dei ruoli è difficile da affrontare e Cristicchi ha voluto esprimere questa realtà attraverso la sua musica.

La reazione di Gabriele Corsi

La commozione di Corsi è stata palpabile. “Ascoltando il brano anche in prova non c’era…”, ha iniziato a dire, prima di interrompersi, sopraffatto dal pianto. Le sue lacrime hanno colpito non solo il pubblico presente, ma anche gli spettatori a casa. “Non c’era nessuno che non si fosse commosso”, ha aggiunto, evidenziando l’impatto emotivo della canzone. Il conduttore ha poi ringraziato Cristicchi per aver condiviso un momento così personale e toccante, sottolineando che il dolore condiviso può essere più leggero.

Un abbraccio di solidarietà

Il momento si è concluso con un caloroso abbraccio tra Corsi e Cristicchi, un gesto che ha simboleggiato la solidarietà e la comprensione reciproca. Bianca Guaccero, presente durante l’intervista, ha commentato: “Non è facile rientrare da questa intervista, hai commosso tutti e anche a me”. Corsi ha affermato che non si vergognerà mai delle sue lacrime, un segno di vulnerabilità che ha toccato il cuore di molti. La canzone di Cristicchi, che affronta un tema così delicato, si preannuncia come uno dei brani favoriti per la vittoria finale al Festival di Sanremo 2025.