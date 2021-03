Gabry Ponte ha annunciato via social che diventerà padre per la prima volta (ma non ha svelato il nome della madre di suo figlio).

Dopo il difficile intervento al cuore a cui si è sottoposto pochi mesi fa, Gabry Ponte ha annunciato via social che molto presto diventerà padre del suo primo figlio.

Gabry Ponte papà per la prima volta

Con enorme entusiasmo Gabry Ponte ha annunciato che molto presto sarà papà: il disk jockey ha postato una foto dove lo si vede emozionato e sorridente tenere in mano un ecografia.

“E niente.. sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno”, ha scritto nel suo post. Finora Ponte è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e anche in questa occasione non ha svelato il nome della donna al suo fianco e che gli darà il suo primo figlio. In tanti sui social hanno fatto le congratulazione al dj Gabry Ponte per la splendida novità: tra loro anche le amiche Lorella Cuccarini, Monica Leofreddi e Ludovica Valli.

Solo alcuni mesi fa Gabry Ponte si era sottoposto ad una delicata operazione al cuore, che per fortuna si era conclusa per il meglio. Il dj aveva aggiornato i fan dall’ospedale chiedendo loro di inviargli i loro messaggi d’incoraggiamento.

All’indomani dell’intervento Ponte li aveva rassicurati sulle sue condizioni e ora, dopo un periodo di riposo, ha dato il lieto annuncio dell’arrivo di un figlio. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sul primo bebè del dj che finora ha sempre mantenuto la propria sfera privata dietro il massimo riserbo. Prima o poi svelerà il nome della donna al suo fianco?