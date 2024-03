Gal Godot mamma per la quarta volta: "Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fa...

Gal Godot mamma per la quarta volta: ancora una femminuccia per l'attrice israeliana.

Gal Godot, nota per i suoi ruoli in Wonder Woman e Fast & Furious, è diventata mamma per la quarta volta. L’attrice ha confessato di aver vissuto una gravidanza difficile, ma fortunatamente il parto è andato bene.

Gal Godot mamma per la quarta volta

Ancora un fiocco rosa in casa di Gal Godot. L’attrice, che era riuscita a tenere nascosta la gravidanza fino all’ultimo, ha annunciato di essere diventata mamma per la quarta volta. Dopo l’arrivo di Alma, Maya e Daniella, l’interprete e il marito Yaron Versano hanno accolto in famiglia Ori.

L’annuncio di Gal Godot

A didascalia di una foto che la ritrae con la quarta figlia tra le braccia, Gal Godot ha scritto:

“Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata facile e ce l’abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite, all’altezza del tuo nome Ori, che in ebraico significa ‘la mia luce‘. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze. Anche papà è abbastanza figo”.

Gal Godot: quattro figlie femmine e un papà perfetto

Oltre alla piccola Ori, Gal Godot è mamma di altre tre figlie femmine: Alma di 12 anni, Maya di 6 e Daniella di 2. Il marito, Yaron Versano, è un imprenditore israeliano. Si sono giurati amore eterno nel 2008 e fino ad oggi non hanno mai vissuto momenti di crisi. Via social, l’attrice dedica spesso parole di ringraziamento al padre delle quattro pargole: “Non potevo chiedere un modello migliore, un papà così divertente per loro. Ti amiamo, sei la nostra roccia, la nostra bussola, il nostro cuore”.