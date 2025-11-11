Garlasco: Ultime Novità sull'Omicidio di Chiara Poggi e Sviluppi Recenti

Scopri le ultime novità sul caso di Garlasco e l'importanza fondamentale delle impronte e delle tracce di DNA nell'investigazione. Resta aggiornato sulle informazioni più recenti e approfondisci il ruolo cruciale della genetica forense nella risoluzione di crimini.

Il delitto di Garlasco continua a suscitare interesse e a essere oggetto di indagini approfondite. Recenti sviluppi hanno riportato alla luce risultati significativi dall’incidente probatorio riguardante Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Le analisi condotte hanno rivelato importanti dettagli sui reperti ritrovati nella scena del crimine.

Le indagini, affidate a esperti della polizia scientifica, hanno mostrato che sui resti della colazione di Chiara Poggi sono state trovate esclusivamente le sue impronte.

Questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere la dinamica dell’omicidio e per stabilire eventuali contatti con il presunto colpevole.

Impronte e tracce di Dna

Durante le indagini, è emerso che le uniche impronte rinvenute sulla serranda del garage e sul portone della villa di via Pascoli appartenevano a Marco Poggi, fratello della vittima, e a un carabiniere. Al contrario, sui resti della colazione sono state rinvenute quattro impronte di Chiara, mentre altre due sono rimaste non attribuibili. Queste scoperte sono state presentate dal nuovo perito dattiloscopista, Giovanni Di Censo, nominato dal giudice delle indagini preliminari.

Analisi del sacchetto di spazzatura

Ulteriori analisi hanno rivelato la presenza di impronte su un sacchetto di cellophane blu, anche se nessuna di esse è stata attribuita direttamente ad Andrea Sempio o ad Alberto Stasi. Tuttavia, una delle impronte risulta parzialmente attribuibile a Chiara Poggi. Questi risultati chiudono temporaneamente il capitolo delle analisi dattiloscopiche, mentre le indagini sul Dna continuano.

Risultati delle analisi del Dna

Le indagini sul Dna hanno portato a risultati interessanti. Non sono stati trovati campioni biologici di Andrea Sempio sulla spazzatura della casa, ma è stato isolato il Dna dell’ex fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio. Questo Dna è stato rinvenuto su vari oggetti, tra cui una cannuccia di plastica e il piattino utilizzato da Chiara durante la colazione.

Controversie e sviluppi legali

Nel frattempo, la situazione legale attorno al caso si complica ulteriormente. Il tribunale del riesame di Brescia ha fissato un’udienza per il 14 novembre riguardo al ricorso presentato dall’ex procuratore aggiunto Mario Venditti. Egli è accusato di corruzione in relazione al caso Garlasco, per avere ricevuto denaro per favorire Andrea Sempio nella prima inchiesta.

Venditti ha espresso la sua frustrazione riguardo alle accuse, definendole infondate. La sua difesa sta cercando di ottenere un incidente probatorio per analizzare i dispositivi elettronici sequestrati, al fine di dimostrare la sua innocenza e contestare i metodi utilizzati dalla procura. La tensione cresce mentre il caso continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione dell’opinione pubblica.