Gas russo, Putin: “Europa può pagare forniture in euro”

Nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In questo contesto, i due leader hanno discusso di numerosi argomenti, spaziando dalla guerra in Ucraina alla decisione di Mosca di approvare esclusivamente pagamenti in rubli per l’acquisto di forniture di gas da parte dei Paesi europei.

A proposito delle forniture di gas russo, tuttavia, il leader del Cremlino ha affermato che i clienti europei avranno la possibilità di continuare a pagare il carburante in euro a patto che i pagamenti vengano versati a Gazprombank.

La banca, infatti, non è stata colpita dalle sanzioni varate dall’Occidente contro Mosca e accetterà i pagamenti in euro dei clienti europei per poi convertire gli euro in rubli.

Scholz chiede informazioni scritte per valutare la proposta del Cremlino

Al termine del colloquio con Putin, un portavoce del Governo tedesco ha riferito che il cancelliere Olaf Scholz “ha espresso disaccordo con questa procedura, ma ha chiesto informazioni scritte per capirla meglio”.

Inoltre, è stato riferito che sia il cancelliere Scholz che il presidente Putin hanno stabilito di proseguire il confrontorelativo alle forniture di gas russo tramite i rispettivi esperti.