Gassmann critica Sanremo 2026 dopo il duetto di Gianni Morandi con il figlio

Alessandro Gassmann ha espresso il suo disappunto per l'impossibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2026 a causa della presenza in gara del figlio Leo, mentre Gianni Morandi è salito sul palco con Tredici Pietro

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, ha riacceso la polemica sulla presenza in teatro di parenti di artisti in gara. Gianni Morandi è salito sul palco per duettare con il figlio Tredici Pietro, mentre ad Alessandro Gassmann è stato negato l’accesso in quanto genitore di un concorrente. L’episodio ha sollevato dubbi sull’applicazione e la coerenza delle regole della kermesse.

Il perno della polemica: diritto di partecipazione e coerenza delle regole

Secondo la ricostruzione dell’attore, Gassmann aveva chiesto di assistere alla serata e gli è stato comunicato che la sua presenza sarebbe stata sconveniente per il ruolo di padre di Leo Gassmann, in gara tra i Big con il brano «Naturale». Sull’account Instagram l’attore ha definito la norma una regola senza senso, evidenziando la contraddizione insorta quando Morandi è apparso in scena con il figlio durante il medley di «Vita». Le diverse applicazioni del regolamento hanno alimentato richieste di chiarimento dagli ambienti artistici e dalla stampa.

Il contesto televisivo

Le richieste di chiarimento sul regolamento hanno trovato eco anche nella gestione delle ospitate. Sanremo è stato utilizzato come palco istituzionale in cui la scelta degli interventi è sottoposta a valutazioni editoriali. In questa circostanza la disputa riguarda la disparità di trattamento tra due nuclei familiari dello spettacolo. Da una parte un padre, attore, che intendeva presentare la serie Guerrieri, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. Dall’altra un cantautore storico che ha condiviso il momento con il figlio durante la serata.

Le reazioni e i messaggi social

L’intervento sui social di Alessandro Gassmann non si è limitato a una lamentela episodica. L’attore ha ribadito la sua franchezza e ha definito la vicenda fonte di irritazione, ammettendo che gli «rode». Oltre al post sulla mancata ospitata, Gassmann ha più volte commentato altri aspetti del Festival, compresa la posizione in scaletta del figlio, spesso collocato tra gli ultimi interpreti della serata.

Il punto di vista del pubblico

Per molti spettatori la presenza di Morandi è stata un momento emozionante, segnato da abbracci e applausi. Gianni ha definito l’esibizione «un’emozione diversa da tutte le altre» e ha ribadito l’affetto per il figlio. Altri telespettatori hanno sollevato dubbi sulla parità di trattamento e sulla trasparenza delle scelte del Festival. Le critiche si sono concentrate in particolare sull’applicazione concreta delle regole e sul senso di equità tra i partecipanti.

Implicazioni per la programmazione e per gli ospiti

Le decisioni su chi può entrare in teatro e salire sul palco toccano aspetti di produzione, promozione e linee editoriali della Rai. Secondo quanto riportato, la mancata ospitata di Gassmann avrebbe impedito la promozione della serie Guerrieri, in programmazione su Rai1 dal 9 marzo. La situazione ha riacceso il dibattito sulle regole che regolano la partecipazione dei parenti di concorrenti e sulle conseguenze promozionali per gli ospiti esclusi. La questione resta centrale nelle richieste di chiarimento sul regolamento del Festival.

Equità e immagine del Festival

Il caso solleva questioni sull’immagine istituzionale del Festival. Un evento che ambisce a rappresentare la musica e lo spettacolo italiano deve gestire le apparizioni di volti noti con criteri trasparenti. La mancanza di regole chiare può alimentare sospetti di favoritismi e minare la fiducia del pubblico. La discrepanza tra aspettative e applicazione delle norme può generare critiche sull’equità editoriale e sulla coerenza delle decisioni della direzione artistica.

La tensione tra aspettative e applicazione delle norme ha alimentato critiche sull’equità editoriale e sulla coerenza delle decisioni della direzione artistica. La serata delle cover di Sanremo 2026 resterà nelle cronache per le esibizioni e per la controversia che ha messo a confronto due visioni: chi difende scelte artistiche e organizzative e chi chiede trasparenza e pari opportunità. Il confronto aperto da Gassmann potrà favorire chiarimenti su prassi e criteri di selezione, con possibili riflessi sulle future edizioni del Festival. Ulteriori sviluppi sono attesi dagli approfondimenti interni e da eventuali comunicazioni ufficiali della direzione.