Era solo lo scorso 18 Agosto quando Pasquale Aliberti si era mostrato favorevole all’organizzazione del Gay Pride a Scafati, la città di cui è primo cittadino. Ora, nemmeno dieci giorni dopo, l’orizzionte è completamente cambiato ed è lo stesso Aliberti a spiegare le motivazioni in un post social.

Gay Pride Scafati, il dietrofont del sindaco Aliberti: “Dico no, c’è un corteo religioso”

Dal 2015 il sindaco Pasquale Aliberti si era sempre opposto alla formazione di un registro comunale dedicato per le unioni civili, ma in questo 2023 il primo cittadino di Scafati aveva aperto alla possibilità di organizzare una manifestazione arcobaleno tra le vie del paese situato vicino Salerno. La decisione, per la verità, non era piaciuta a tutti; alcuni esponenti del suo elettorato, infatti, erano in disaccordo. A qualche giorno da questa comunicazione, però, le cose sono totalmente cambiate: “Io non sono omofobo, ma sono contro gli arroganti“ – ha spiegato il sindaco sui social.

Che cosa è successo a Scafati

Il riferimento, nemmeno tanto velato, è rivolto agli attivisti del movimento e alle reazioni poco benevole che avevano avuto nei suoi confronti. Aliberti ha dichiarato di non concedere più la possibilità di fare il Pride per: “Concentrarsi solo sull’organizzazione dell’evento religioso del ‘Rinnovamento dello Spirito’”