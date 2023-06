Gelato nella dieta è concesso? I consigli adatti per consumarlo

Il gelato è un alimento nutriente, rinfrescante e particolarmente indicato con il caldo torrido e l’afa estiva per contrastarlo. Ma se si segue una dieta come è possibile consumarlo e quale scegliere? Nei paragrafi a seguire proviamo a capire che tipo di gelato consumare e gli effetti che questo alimento può avere sul regime dietetico.

Gelato nella dieta

Quando si pensa alla dieta, quindi a un regime dimagrante e ipocalorico, ci sono alcuni alimenti che non si dovrebbero consumare perché considerati eccessivamente ricchi di calorie e di grassi. Questi cibi portano a un aumento dei grassi e a ingrassare. Il gelato, per esempio, è un piacere da concedersi a fine pasto, ma bisogna fare attenzione a quale scegliere.

Con il caldo che imperversa, non c’è nulla di meglio di gustare un po’ di gelato per ristorarsi e rinfrescarsi. Purtroppo, però, questo elemento, soprattutto se comprato in bar e pasticcerie potrebbe non essere indicato in un regime dimagrante poiché ricco di elementi che non aiutano nel processo di dimagrimento.

Molti poi sostituiscono il pranzo con un cono o una coppetta gelato durante la pausa dal lavoro, ma secondo gli stessi nutrizionisti si commette un errore poiché considerato un piatto sbilanciato ricco di zuccheri e non di nutrienti adeguati che dovrebbero esserci in una dieta. Si tende poi a scegliere quelli alla frutta perché meno calorici, ma anche qui non è del tutto vero.

Gli esperti concordano sul fatto che il gelato si può inserire in un regime dimagrante, ma deve essere artigianale e non confezionato. Inoltre, deve essere consumato a fine pasto come fosse un dessert e non come sostituto del pranzo.

Gelato nella dieta: quale consumare

In caso di dieta, il gelato light è l’alimento, la coccola, ma anche lo sgarro che i nutrizionisti permettono di concedersi a fine pasto. Si potrebbe anche preparare a casa con diverse varianti e alimenti tipici di stagione in modo da non sentirsi eccessivamente in colpa. Si potrebbe preparare a casa con della banana o delle fragole.

In questo caso, quindi nella preparazione del gelato in casa la frutta deve essere sempre tagliata in piccoli pezzi per poi essere lasciata congelare almeno una notte prima di frullare e quindi preparare questo alimento da gustare con la famiglia o gli amici in modo assolutamente naturale e più sano.

Nella dieta ci sono tante varianti con cui gustare e preparare il gelato: dal caffè al cioccolato possibilmente fondente e con dello yogurt greco che risulta essere molto più salutare. Come sempre, la cosa importante è non abusarne. Va bene consumarlo, ma con le dovute porzioni e concedendosi uno strappo di tanto in tanto.

Ci sono poi degli accorgimenti da preferire durante un regime dietetico quando si consuma gelato. Prima di tutto, è molto meglio optare per la coppetta anziché il cono e poi è possibile abbinare un piatto a base di fibre come l’insalata verde in modo da ottenere i nutrienti necessari.

Gelato nella dieta: integratore

