Gemma Galgani da giovane: gli scatti inediti del 1986

Splendente oggi a 71 anni, Gemma Galgani era veramente un gioiello nel 1986: le foto mai viste della dama di U&D da giovane

Da protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Gemma Galgani riesce sempre a far parlare di sé. Entrata nel parterre senior del dating show di Maria De Filippi circa una decina di anni fa, ha tenuto incollati migliaia di telespettatori nell’intenzione di trovare l’anima gemella.

Regalando grandi emozioni, indimenticabile è del resto la storia d’amore della dama torinese con Giorgio Manetti, purtroppo finita male.

Gemma Galgani: ecco com’era nel 1986

Sin dal suo primo ingresso negli studi del programma di Canale 5, Gemma Galgani ha saputo attirare l’attenzione di tutti anche per la sua eleganza e la sua bellezza. Oggi, a 71 anni compiuti, è difatti ancora una bellissima donna, ma com’era da giovane? Proprio qualche ora fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, la donna ha condiviso un video che racconta di una sua vacanza in Africa del 1986.

Ecco dunque come l’acerrima “nemica” di Tina Cipollari è cambiata in tutti questi anni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Abituati a vederla in tutta la sua bellezza, possiamo quindi dire che Gemma Galgani non è molto cambiata da quel lontano 1986.

Che fosse una bella donna lo sapevamo già, ma ora abbiamo la certezza che la sua estrema fascinazione era già presente in lei anche diversi decessi or sono. In quel periodo, peraltro, la dama si era già sposata con Francesco D’Acqui, figlio di un armatore. I due erano scappati insieme nel 1972, ma poco dopo le nozze si separarono. A livello burocratico hanno tuttavia continuato a essere marito e moglie per molto tempo.