Gemma Galgani, strano post ad un passo dall’inizio di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha condiviso uno strano post ad un passo dall'inizio di Uomini e Donne: fan in subbuglio.

Ad un passo dall’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha condiviso uno strano post su Instagram. A sorprendere i fan sono stati sia la foto postata che le parole scritte a didascalia.

Gemma Galgani: lo strano post sui social

Martedì 30 agosto 2022, riprendono le registrazioni di Uomini e Donne. La messa in onda della prima puntata del programma di Maria De Filippi, invece, dovrebbe andare in scena lunedì 19 settembre. In attesa di scoprire quali personaggi torneranno nel parterre del trono Over e chi saranno i tronisti che proveranno a trovare l’amore, l’attenzione dei fan è concentrata sui profili social dei protagonisti di sempre. Nelle ultime ore, Gemma Galgani ha condiviso su Instagram uno strano post, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei seguaci.

A cosa si riferisce Gemma Galgani?

Gemma, tramite Stories, ha postato una bellissima fotografia di Lady Diana, morta 25 anni fa. A didascalia, ha scritto:

“Io non seguo il libro delle regole. Io mi faccio guidare dal cuore, non dalla testa”.

Le parole della Galgani sono piuttosto ambigue. C’è un nesso tra l’immagine della principessa triste e le parole utilizzate? Molto probabilmente sì, anche se la dama di Uomini e Donne non ha aggiunto spiegazioni allo strano post.

Gemma Galgani pronta ad innamorarsi

Anche se non abbiamo alcuna certezza, la condivisione Instagram di Gemma potrebbe riferisi alla sua persona. La Galagni, nel corso degli oltre dieci anni a U&D, ha dimostrato di seguire sempre il cuore e mai la testa. Lady Diana, durante la sua breve esistenza, ha fatto la stessa cosa: certo, il paragone è un po’ azzardato, ma la fantasia della dama torinese è sempre stata ampia. Allo stesso tempo, però, potrebbe riferirsi anche all’imminente addio al programma mariano per debuttare come concorrente de La Talpa.

Infine, il post potrebbe anche essere del tutto casuale.