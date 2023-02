Gene Gnocchi è diventato nonno.

Il comico e conduttore ha comunicato via social la bella notizia, svelando anche un dettaglio particolare legato al nome del bebè.

Gene Gnocchi è diventato nonno

Grande emozione in casa di Gene Gnocchi: il comico e conduttore è diventato nonno. A rendere pubblica la bella notizia è stato lui stesso, con una foto molto tenera condivisa su Instagram. Nell’immagine in questione, l’uomo è seduto sul divano con in braccio il nipotino.

I suo occhi sono sognanti, quasi increduli davanti al miracolo della vita.

L’annuncio di Gene Gnocchi

Gene ha condiviso uno scatto che lo ritrae con il nipote in braccio. Gnocchi ha gli occhi colmi di gioia, che lasciano trasparire una immensa emozione. A didascalia, il comico e conduttore ha anche svelato una curiosità sul nome del bebè.

Il nome del bebè è un omaggio a Gene Gnocchi

“I due Eugenio, nonno e nipote.

Emozione“, ha scritto Gene. Il nipote ha il suo stesso nome. Per quanti non lo sapessero, Gnocchi all’anagrafe si chiama Eugenio Ghiozzi. L’annuncio del comico e conduttore ha attirato immediatamente l’attenzione dei fan. Tanti i commenti di congratulazioni, alcuni scritti da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e altri da gente comune.