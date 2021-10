Genoa, il nuovo presidente potrebbe essere Alberto Zangrillo

Il nuovo presidente del Genoa potrebbe essere Alberto Zangrillo, sarebbe in linea con il profilo cercato dalla nuova proprietà statunitense.

Dopo l’addio del presidente Enrico Preziosi, il Genoa ha dato il via ad un nuovo ciclo che vede la proprietà in mano al fondo statunitense 777 Partners che avrà ora il compito di eleggere il 46° presidente del club rosso blu.

Molti i nomi che si sono fatti in queste ore, anche se, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il primo della lista potrebbe essere il professor Alberto Zangrillo.

Genoa il nuovo presidente potrebbe essere Zangrillo

Noto per essere da anni il medico personale di Berlusconi, Zangrillo è primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Nato a Genova 63 anni fa, è da sempre un grande tifoso del Grifone e non è così difficile vederlo in Tribuna al Ferraris a tifare per la sua squadra del cuore.

Nel corso dell’ultima partita casalinga del Genoa contro il Sassuolo (risultato finale 2-2), Zangrillo è stato visto allo stadio vicino alla nuova dirigenza statunitense, situazione questa che avrebbe alimentato ancor di più le voci di un possibile arrivo del medico alla guida della società.

Il profilo di Zangrillo, in effetti, corrisponderebbe perfettamente a quello ricercato dalla società. Nello specifico 777 Partners vorrebbe un professionista stimato e riconosciuto, tifoso appassionato del Genoa e che sia in grado di ricoprire un ruolo di così alto livello istituzionale.