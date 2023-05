Genova, camion investe due pedoni in via Cornigliano: morta una donna

La polizia ha fatto sapere di aver chiuso via Cornigliano a Genova per un incidente mortale: un camion ha investito due pedoni

Dramma a Genova, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante. Il tir ha travolto anche un altro pedone, un uomo di 60 anni che è adesso ricoverato in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che i due pedoni siano stati investiti dal camion mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 10 della mattina di oggi, mercoledì 10 Maggio, in via Cornigliano. La donna rimasta uccisa è una signora originaria dell’Ecuador, mentre il 60enne è un italiano.

La corsa in ospedale e il decesso della donna

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, ma per la donna non c’era già più nulla da fare: la 50enne è morta poco dopo l’incidente. Il 60enne, invece, è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato in codice rosso. Nel frattempo, i carabinieri hanno fermato l’autista del camion e lo hanno sottoposto ai consueti test di droga e alcol. Quello che si sa è che l’autoarticolato non avrebbe dovuto passare di lì, perché si tratta di una zona a traffico limitato per i mezzi pesanti, salvo quelli con deroga speciale.