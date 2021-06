Genova, stacca a morsi la lingua dell’ex fidanzato durante una lite: arrestata la 26enne Cristina C.L., mentre il 24enne Jonatan P. è in ospedale

Raccapriccio a Genova, dove una 26enne stacca a morsi la lingua dell’ex fidanzato durante una lite: la donna, un’estetista di origini peruviane, è stata arrestata dopo quell’azione così decisa che, echeggiando sia pur in altra parte anatomica il gesto di Lorena Bobbit, ha mandato il suo ex all’ospedale in condizioni serie.

I fatti, secondo quanto riporta il Secolo XIX, sono accaduti nella riviera di Ponente, a Cornigliano. Ad essere arrestata e condotta nella casa circondariale di Pontedecimo con l’accusa di lesioni gravissime la giovane Cristina C.L..

Genova, stacca a morsi la lingua dell’ex fidanzato, che ora è in osservazione medica

A finire invece in codice rosso e sotto stretta osservazione all’ospedale Villa Scassi e poi a Sanpierdarena è stato il 24enne Jonatan P., ex amato bene dell’arrestata.

La furiosa lite culminata con il gesto della ragazza è avvenuta nella serata di sabato. Pare che i due giovani si fossero dati appuntamento per affrontare un tema molto delicato: la fine del loro rapporto. Ad un certo punto però, stando ad una ricostruzione parziale dell’accaduto, Jonatan avrebbe invitato la ragazza a salire da lui. Le cose sarebbero degenerate proprio nell’appartamento della vittima, con una litigata furiosa e addirittura con una feroce colluttazione testimoniata da lividi ed ecchimosi sui corpi di entrambi i protagonisti.

Genova, stacca a morsi la lingua dell’ex fidanzato: la lite in casa e l’epilogo

Al culmine di quella lotta il giovane però si è ritrovato con la lingua staccata ed ha iniziato ad urlare tanto forte da allertare i vicini che a loro volta hanno chiamato i soccorsi. In circostanze del tutto diverse e in altra vicenda un’altra vittima a suo tempo ci aveva rimesso un orecchio. I medici della Genova Soccorso capiscono che la situazione è grave: il giovane è riverso a terra in un lago di sangue e non ha praticamente più la lingua in bocca.

Genova, stacca a morsi la lingua dell’ex fidanzato: il magistrato dispone dei test

A quel punto, dopo averlo medicato e stabilizzato, lo trasportano in codice rosso al vicino pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. La gravità delle ferite riportate dal 24enne però rende necessario il trasferimento a Sampierdarena. I carabinieri del Norm della compagnia cittadina hanno invece arrestato la donna, su cui dovranno essere effettuati anche dei test come da disposizione del magistrato di turno, Federico Panichi.