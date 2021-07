George Clooney, il retroscena su Elisabetta Canalis: “La donna che mi ha fatto più ridere”

George Clooney ha svelato un retroscena sulla sua storia d'amore con l'ex velina Elisabetta Canalis, da cui si è separato nel 2011.

George Clooney è tornato a parlare della sua passata liaison con Elisabetta Canalis e ha svelato un retroscena sul suo rapporto con l’ex velina italiana.

George Clooney: l’amore per Elisabetta Canalis

Dal 2009 al 2011 George Clooney è stato legato sentimentalmente alla modella e showgirl italiana Elisabetta Canalis.

I due hanno annunciato la loro separazione con un comunicato ufficiale ma non hanno mai svelato i motivi che li hanno condotti alla rottura. A distanza di anni dalla loro separazione il celebre divo Hollywoodiano ha sottolineato la sua stima per l’ex fidanzata e ha anche rivelato: “Non la conoscete, non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto più ridere nel corso della mia vita”.

Anche Elisabetta Canalis ha più volte manifestato la sua stima nei confronti di George Clooney nel corso degli anni, e gli ha rivolto le sue congratulazioni quando è emerso che l’attore aspettasse i due figli gemelli dalla moglie Amal Alamuddin.

George Clooney e la Canalis: le vite dopo la separazione

Dopo la storia d’amore con Elisabetta Canalis nel 2013 Clooney ha iniziato a frequentare quella che sarebbe diventata sua moglie, Amal Alamuddin.

I due si sono sposati con una splendida cerimonia a Venezia il 27 settembre 2014 e il 6 giugno 2017 sono diventati genitori dei due gemelli Ella ed Alexander. “Ero il tipo da ‘non mi sposerò mai, non avrò figli, lavorerò, ho grandi amici”, ha dichiarato l’attore, e ancora: “Non ho mai realizzato quanto fosse vuota la mia vita fino a quando non ho incontrato Amal”.

Dopo l’addio a George Clooney anche Elisabetta Canalis ha ritrovato la serenità accanto al chirurgo americano Brian Perri, con cui è convolata a nozze il 14 settembre.

I due hanno avuto una bambina, Skyler Eva, il 29 settembre 2015. Oggi l’ex velina abita insieme alla sua famiglia a Los Angeles.

Elisabetta Canalis e George Clooney: i motivi della rottura

Pur essendo stati una delle coppie d’oro dello show business, Elisabetta Canalis e George Clooney non hanno mai confessato i motivi che li hanno portati a dirsi addio. I due, nonostante la loro separazione, hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata, ma hanno dichiarato di essersi lasciati pacificamente.