Georgina Rodriguez e il figlio morto: "Il momento peggiore della mia vita"

La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, è tornata a parlare del dolore da cui è stata travolta quando suo figlio Angel è morto poche ore dopo la nascita.

Georgina Rodriguez: il figlio morto

Nel 2022 Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono trovati a vivere il dolore più grande che qualsiasi genitore possa provare: i due hanno perso uno dei loro figli gemelli, Angel, a poche ore dalla nascita. La modella ha rotto il silenzio nella serie Netflix a lei dedicata, Soy Georgina, dove ha parlato ampiamente del dramma che ha travolto lei e la sua famiglia dopo l’accaduto. “Quest’anno ho vissuto il migliore e il peggior momento della mia vita in un istante”, ha dichiarato, e ancora: “La vita è dura, la vita prosegue. Ho dei motivi per andare avanti e per essere forte”.

Insieme a CR7 Georgina ha avuto le due figlie Alana Martina e Bella Esmeralda. La modella ha cresciuto come figli suoi anche gli altri tre figli che il calciatore ha avuto in precedenza da madre surrogata. In tanti hanno espresso il loro calore e la loro vicinanza alla coppia dopo la scomparsa del loro bambino e Georgina e Ronaldo sono tornati lentamente a vivere la loro vita di tutti i giorni, cercando di superare la loro personale tragedia.