La recente frenata economica in Giappone è principalmente attribuita al significativo declino dello yen, come indicano i dati ufficiali.

Germania, terza potenza economica al mondo

Nel corso del 2023, il Prodotto Interno Lordo nominale giapponese è stato di 4,2 trilioni di dollari, secondo le statistiche governative, rappresentando un calo rispetto ai 4,5 trilioni di dollari della Germania, come evidenziato il mese scorso. Nonostante una crescita dell’1,9% nell’economia giapponese l’anno precedente, il Paese è stato sorpassato dalla Germania, diventando la quarta economia mondiale, principalmente a causa della debolezza dello yen.

L’andamento negativo si è riflettuto in un calo dello 0,1% nel Prodotto Interno Lordo giapponese nel quarto trimestre.

La valuta giapponese, il cui valore è diminuito in modo significativo, ha giocato un ruolo cruciale in questo scenario. La competizione con la Germania, ora terza economia mondiale, è stata influenzata dagli scambi valutari sfavorevoli al Giappone. Questa situazione solleva questioni sulle sfide che l’economia giapponese deve affrontare, anche se ha registrato una crescita modesta nel 2022. La valutazione del rendimento economico giapponese rispetto ad altri Paesi potrebbe richiedere strategie di rafforzamento e interventi per mitigare l’impatto negativo della debolezza dello yen.