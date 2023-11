Gerry Scotti dalla parte di Antonio Ricci: "I video di Giambruno andavano mostrati"

Gerry Scotti ha rotto il silenzio sul caso dei fuorionda di Andrea Giambruno mandati in onda da Striscia la Notizia.

Gerry Scotti: i fuorionda di Andrea Giambruno

Anche Gerry Scotti ha voluto dire la sua in merito ai fuorionda di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno che, dopo il clamore generato dalla questione, ha finito per veder sgretolarsi sia la sua carriera di conduttore (continuerà a lavorare nel dietro le quinte di Diario del Giorno) sia la sua vita privata (Giorgia Meloni ha annunciato pubblicamente il loro addio). In merito alla vicenda, Gerry Scotti ha affermato: “Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto”.

Al momento non è dato sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, ma sul caso Giambruno lo stesso Ricci ha detto: “Non esiste il rovinafamiglie, le famiglie si rovinano benissimo da sole e poi viene data la colpa all’evidenziatore, che in realtà non rovina nulla”. A seguito della vicenda Andrea Giambruno non ha rotto il silenzio ma, secondo quanto riportato dai canali Mediaset, sarebbe stato dispiaciuto per il disagio e l’imbarazzo creati. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social tanti sperano di saperne presto di più.