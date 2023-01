Gerry Scotti nonno bis: l'annuncio e il nome del secondo nipote

Gerry Scotti è diventato nonno bis: il conduttore, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato la nascita del fratellino della piccola Vittoria.

Che nome hanno scelto i genitori per il bebè?

Gerry Scotti è diventato nonno bis

Fiocco celeste in casa del figlio di Gerry Scotti e della sua compagna. La coppia, che nel 2020 ha accolto in famiglia la piccola Vittoria, ha festeggiato l’arrivo di un bel maschietto. A rendere pubblica la lieta novella è stato il conduttore di Caduta Libera, tramite il suo profilo Instagram. Il nonno bis è felice come non mai.

L’annuncio di Gerry e il nome scelto per il nipote

Con una Stories, Gerry ha annunciato l’arrivo del secondo nipote. Il bambino si chiama Pietro ed è venuto alla luce proprio mentre Scotti stava registrando una nuova puntata de Lo show dei record, in arrivo in tv a primavera.

Gerry Scotti sogna tre nipoti

Dopo l’arrivo della piccola Vittoria, adesso è il turno di Pietro. Gerry Scotti, però, non è ancora soddisfatto. Il conduttore, infatti, ha ammesso che sogna di essere nonno di tre nipoti.

Il figlio Edoardo lo accontenterà? Staremo a vedere. Classe 1992, il ragazzo è nato dall’unione del presentatore con la prima moglie Patrizia Grosso.