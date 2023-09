Gessica Notaro si è sposata: le nozze principesche con Filippo Bologni

Gessica Notaro e Filippo Bologni sono convolati a nozze alla Venaria Reale difronte a 500 ospiti.

Gessica Notaro: le nozze

Dopo un passato difficile e doloroso, Gessica Notaro ha finalmente trovato la felicità: lei e il fidanzato Filippo Bologni sono convolati a nozze alla Venaria Reale, dopo ben 4 anni d’amore. La modella ha confessato che ad unirli sarebbe stata la loro comune passione per l’equitazione e poi, attraverso i social, lei stessa aveva mostrato i retroscena della proposta da sogno.

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno dimostrato di essere felici ed uniti e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se i due, dopo le nozze, avranno insieme un bebè.

Gessica Notaro ha ammesso come l’amore per il campione d’equitazione abbia rappresentato per lei una cura dopo gli anni segnati dal dolore a causa di Edson Tavares, l’ex fidanzato che la sfregiò con l’acido. Oggi l’uomo è in carcere, dove sta scontando la sua pena a 15 anni. “Io ho già vinto, non mi serve il 18 settembre. Non ha che fare con il passato, io penso di aver vinto la mia battaglia e di aver ritrovato il mio equilibrio. Solo quando sei in equilibrio incontri qualcosa in aggiunta che ti fa stare bene. Al contrario, quando hai un vuoto dentro e cerchi la persona della vita, cosa ti può arrivare in quel momento? Quello che hai dentro, o niente o anche peggio, niente di buono”, ha dichiarato Gessica Notaro.