Nell’ultima puntata del GF, Perla Vatiero è diventata concorrente. Appena i riflettori si sono spenti, Angelica Baraldi si è dimostrata gelosa di Mirko Brunetti e ha attuato un piano per allontanare gli ex fidanzati.

GF: Angelica gelosa di Mirko e Perla

Perla Vatiero è finalmente diventata una concorrente del GF. Appena entrata in Casa, la ragazza ha attirato l’attenzione di tre concorrenti, che si sono detti pronti a corteggiarla. Anche Angelica Baraldi, però, le ha messo gli occhi addosso. Il motivo? Sembra che sia gelosa di Mirko Brunetti.

Il piano di Angelica per allontanare Mirko da Perla

Angelica, forse inconsapevolmente, ha attuato un piano per allontanare Mirko da Perla. Appena i riflettori della diretta del GF si sono spenti, i fan più attenti hanno notato che la Baraldi ha fatto di tutto per portare via la Vatiero dai gruppi in cui si trovava Mirko. Non contenta, ha inventato anche una bugia sul letto, proponendo alla ragazza di dormire con lei al posto di Beatrice Luzzi.

GF: Angelica smascherata da Beatrice

Angelica ha proposto a Perla di dormire con lei al posto di Beatrice. Quando la Luzzi ha scoperto la cosa, la Baraldi si è giustificata dicendo che è stata la Vatiero a chiederle di poter usare il suo letto per la notte. Sui social fioccano commenti che suonano così:

“Angelica porta via Perla da Mirko, la obbliga a dormire con lei (cacciando Bea dal letto e dicendo falsamente che lo abbia chiesto Perla). È gelosa marcia di Mirko e vuole solo mettersi in mezzo controllando ogni loro mossa”.