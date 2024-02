Anita Olivieri ci è cascata ancora: ha violato il regolamento del GF. I fan più attenti, nel corso dell’ultima diretta, hanno notato un gesto da parte del fidanzato Edoardo Sanson. Cosa ha combinato la concorrente?

GF, Anita ha violato ancora il regolamento: cosa ha combinato?

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Anita Olivieri ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Edoardo Sanson. Il ragazzo, che lo stesso Alfonso Signorini ha ribattezzato Mark Caltagirone, si è fatto vivo dopo oltre cinque mesi di latitanza. Non è stato l’incontro, però, ad aver attirato maggiore curiosità, ma un gesto del ragazzo che ha consentito ad Anita di violare ancora una volta il regolamento.

GF: Edoardo consegna ad Anita un fazzoletto

Ad un certo punto dell’incontro, Edoardo ha consegnato ad Anita un fazzoletto. In un primo momento, i telespettatori del GF hanno letto il gesto come una semplice cortesia. Eppure, appena rientrata in Casa, la Olivieri ha preso il fazzoletto e ha iniziato a leggerlo: non era un banale kleenex, ma una lettera.

GF: cosa c’era scritto nel fazzoletto di Edoardo?

Anita sa benissimo che non si possono ricevere notizie dall’esterno. Qualche tempo fa è stata ammonita da Alfonso Signorini perché la madre le aveva mandato un biglietto all’interno di una scatola di medicine. Come mai ha commesso la stessa violazione del regolamento? Cosa c’era scritto sul fazzoletto? Su Davide Maggio si legge: