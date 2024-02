Nel corso dell’ultima puntata del GF, prima di essere nominata prima finalista, Beatrice Luzzi è stata protagonista di un indicente bollente. A divertire i telespettatori è stata la reazione di Massimiliano Varrese.

GF, Beatrice Luzzi: incidente bollente in diretta

L’ultima puntata del GF ha visto l’elezione di Beatrice Luzzi come prima finalista. Non solo, l’attrice è stata anche protagonista di un incidente bollente che ha divertito i telespettatori, specialmente per la reazione di Massimiliano Varrese.

L’incidente bollente di Beatrice Luzzi

Per l’ultima diretta del GF, Beatrice ha indossato un abito aderentissimo, con una scollatura profonda. E’ stato proprio il vestito a renderla protagonista di un incidente bollente. Tutto è andato in scena quando i quattro finalisti sono stati chiamati in studio per scoprire l’esito del televoto. Quando si è alzata dal divano, la Luzzi ha avuto un problemino con il decolleté e un seno è uscito fuori dall’abito.

GF, Beatrice: la reazione di Varrese all’incidente bollente in diretta

A far notare a Beatrice l’incidente bollente è stato Massimiliano. La Luzzi, ridendo, ha esclamato: “L’ha vista?“. Varrese ha replicato:

“Meno male che sono sotto antistaminico”.

Il video del siparietto è diventato virale, specialmente per la reazione dell’attore.