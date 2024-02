Nuova polemica tra i fan del GF su Beatrice Luzzi. La concorrente ha tirato in ballo l’attentato alle Torri Gemelle, facendo un paragone che, in molti, hanno reputato eccessivo. I fan, non a caso, sono divisi.

GF, Beatrice scivola sulle Torri Gemelle: fan divisi

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti del GF 2023 più amate, eppure anche i suoi fan devono ammettere che qualche volta esagera con le parole. L’ultimo scivolone è accaduto proprio nelle ultime ore, quando l’attrice ha tirato in ballo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, facendo un paragone esagerato.

Cosa ha detto Beatrice sulle Torri Gemelle?

La Luzzi ha ricevuto un aereo con su scritto: “BL Nostra regina dall’11/09”. Ovviamente, la data fa riferimento all’inizio del GF. Beatrice, come al solito, ha ringraziato i fan:

“Grazie ragazzi! Dall’11 settembre. Certo che è una data importante l’11 settembre. Sono contenta che abbia trovato una nuova formula questo 11 settembre, che rappresenti qualcos’altro per noi italiani. L’inizio di questa edizione così edificante per tutti noi, perché alla fine stiamo tutti crescendo. Spero che stiamo crescendo tutti. Io personalmente vi annuncio che non soffro più…”.

La regia, rendendosi conto dello scivolone, è corsa ai ripari e ha censurato la scena.

Beatrice e le Torri Gemelle: i fan del GF sono divisi

Anche se il GF ha prontamente censurato il discorso di Beatrice che tirava in ballo le Torri Gemelle, la polemica è scoppiata in un lampo. Sui social si legge: “Per Beatrice Luzzi, gli italiani non ricorderanno più l’11/09 l’attentato alle Torri Gemelle, ma il suo ingresso al GF! Si commenta da sola ultimamente“, oppure “Beatrice e fan l’11 settembre nella storia sarà sempre la giornata in memoria delle vittime uccise nell’attentato alle Torri Gemelle. Non c’è nessun’altra ‘nuova formula perché questa data rappresenti qualcos’altro per gli italiani‘. Rispetto e meno presunzione“, o ancora “Beatrice intendeva un evento più leggero l’inizio del GF dove lo vedete il paragone con le Torri Gemelle. Voi non state bene, ormai ogni cosa che dice la strumentalizzate a piacimento perché vi sta sul c…o“.