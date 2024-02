GF, che fine ha fatto Garibaldi? Il concorrente rischia di non rientrare in g...

GF, che fine ha fatto Giuseppe Garibaldi? Il concorrente rischia di non rientrare in gioco: le ultime notizie.

Qualche giorno fa, Giuseppe Garibaldi ha avuto un nuovo malore ed è stato costretto ad abbandonare il gioco. Alfonso Signorini, nel corso della diretta, ha tranquillizzato i telespettatori, ma adesso il bidello calabrese rischia di non rientrare in gioco.

GF, che fine ha fatto Garibaldi? Rischia di non rientrare in gioco

Dopo lo svenimento che ha fatto preoccupare tutti i fan del GF, Giuseppe Garibaldi ha avuto un nuovo malore. Il bidello calabrese ha accusato vomito e nausea ed è stato portato fuori dalla Casa per ulteriori accertamenti. Il concorrente sarebbe dovuto rientrare in gioco nella puntata del 14 febbraio, ma Alfonso Signorini ha annunciato che le sue condizioni di salute, seppur buone, non gli consentono di fare rientro.

L’annuncio di Alfonso Signorini e le rassicurazioni del fratello di Garibaldi

Nel corso della diretta del 14 febbraio, Signorini ha annunciato:

“Un saluto a Garibaldi, il nostro Giuseppe. Vi dico che sta bene, è sotto osservazione. Naturalmente sotto la cura e l’osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave”.

Anche il fratello di Garibaldi, via social, ci ha tenuto a tranquillizzare i fan:

“Giuseppe sta bene in sostanza, ma è giusto approfittare di questi giorni fuori dalla Casa per fare tutti gli accertamenti che il caso richiede. Quindi un abbraccio enorme a Giuseppe”.

GF, Garibaldi rischia di non rientrare in gioco: l’indiscrezione

Secondo Deianira Marzano, Garibaldi rischia di non rientrare al GF. Via social, l’esperta di gossip ha fatto sapere che lo staff di Alfonso Signorini vuole evitare che il ragazzo si senta nuovamente male davanti alle telecamere, motivo per cui si sta valutando un suo abbandono.