Ancora un malore per Giuseppe Garibaldi al GF. Il bidello calabrese ha nuovamente lasciato la Casa per sottoporsi ad accertamenti medici e la polemica è scoppiata in un lampo. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, non farà più rientro.

GF, Garibaldi ha un malore ed esce dalla Casa: è polemica

Nelle scorse ore, Giuseppe Garibaldi ha avuto un nuovo malore e ha momentaneamente lasciato la Casa. Stando ai discorsi degli altri concorrenti del GF, il bidello calabrese ha accusato nausea e vomito. Lo staff di Alfonso Signorini si è limitato ad annunciare: “Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici“. La polemica è esplosa in un lampo.

GF: i fan si scagliano contro il reality per Garibaldi

I fan del GF, davanti al nuovo malore di Garibaldi, hanno accusato lo staff di Signorini di volerlo tenere in Casa a discapito della sua salute. A nulla sono valse le parole del fratello di Giuseppe, che ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute del familiare.

GF: l’indiscrezione sull’eliminazione di Garibaldi

Le critiche, a quanto pare, sono arrivate dritte al bersaglio. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, Garibaldi non farà più ritorno al GF. Sembra che lo staff di Signorini abbia preso questa decisione per evitare che si ripetano nuovi malori e conseguenti problematiche di gestione.