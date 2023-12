Giuseppe Garibaldi è stato censurato dal GF mentre pronunciava frasi infelici su Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese ha commesso l’ennesimo scivolone contro la sua vecchia fiamma e i fan chiedono un provvedimento.

GF: Garibaldi censurato mentre pronuncia frasi infelici su Beatrice

Al GF non c’è pace, specialmente per Beatrice Luzzi. Mentre Massimiliano Varrese studia un nuovo piano contro di lei, Giuseppe Garibaldi si è lasciato scappare frasi infelici sul suo conto. Gli autori del reality più spiato d’Italia non hanno potuto fare altro che censurare la scena.

GF: cosa ha detto Garibaldi su Beatrice?

Garibaldi era a letto con Letizia Petris e Perla Vatiero e, come al solito, stava parlando di Beatrice. Ad un certo punto, ha esclamato:

“Secondo me è fuori di testa, per me ha dei problemi di testa. Non può dire cose così. Che tipo di problemi ha? Ha dei problemi di testa!”.

Il GF ha immediatamente cambiato inquadratura, di fatto censurando Giuseppe.

GF: i fan chiedono un provvedimento per Giuseppe

Garibaldi non ha alcun dubbio: Beatrice ha “problemi di testa“. Giuseppe è giunto a questa conclusione soltanto perché la Luzzi gli ha raccontato che Marco Maddaloni sostiene che lui sia il “burattinaio” del GF. Forse, ad avere “problemi di testa” non è l’attrice.